Un’ondata di arte di pubblico dominio: Paris Musées diffonde oltre 100.000 opere d’arte per il download gratuito

L’arrivo del nuovo decennio ha anche portato una nuova ondata d’arte (digitale) divenuta di pubblico dominio. In Francia, un collettivo di 14 musei, Paris Musées, sta iniziando a inserire oltre 100.000 opere d’arte sul suo portale online, tutte gratuite da scaricare e utilizzare a piacimento. Paris Musées, che gestisce i 14 musei della Città di Parigi, utilizza le ultime tecnologie per digitalizzare le opere, garantendo immagini di alta qualità.

Se sei un amante di Rembrandt, Cézanne o Monet, preparati quindi a iniziare la ricerca: questi grandi pittori sono tra gli artisti i cui capolavori sono disponibili attraverso il portale. Oltre a poter scaricare una digitalizzazione ad alta risoluzione, 300 DPI, la collezione online include informazioni di base sull’opera, nonché istruzioni su come funziona la licenza di pubblico dominio.

La collezione online contiene oltre 350.000 del milione di opere conservate ai Musées di Parigi, ma esiste un semplice sistema di filtraggio per cercare solo immagini royalty-free. E, naturalmente, puoi sfogliare per artista, data, materiali e posizione, nonché per colore. Registrandoti, potrai anche annotare le tue ricerche e avviare la tua raccolta di preferiti. Se non sai da dove cominciare, Paris Musées ha anche raccolto diverse collezioni tematiche: gli argomenti includono le caricature di Victor Hugo, la moda e lo sport femminile, gli studi degli artisti e Parigi durante la rivoluzione.

Nuovi lavori vengono continuamente aggiunti al portale, quindi assicurati di controllare di nuovo e vedere quali tesori dei musei della città di Parigi sono disponibili.