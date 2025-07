Valentano, studenti da tutta Europa per il workshop sull’ex cava: al via il progetto di recupero

Ha preso il via mercoledì 2 luglio 2025, nel suggestivo scenario della Rocca Farnese di Valentano, il workshop internazionale di progettazione coordinato dall’Università di Roma “Tor Vergata”, con il coinvolgimento di oltre cinquanta tra studenti e docenti provenienti da prestigiosi atenei europei. Partecipano al progetto l’Università La Sapienza di Roma, l’Università degli Studi della Tuscia, l’Università di Malaga, l’Università di Creta e l’Università di Lisbona. L’iniziativa si inserisce nel programma BIP (Blended Intensive Programme) ed è stata inaugurata nel Cortile d’Amore della Rocca Farnese con la presenza delle autorità locali e accademiche.

Progetto di recupero dell’ex cava al centro del workshop

Le attività proseguiranno fino a sabato 6 luglio presso la Biblioteca Comunale, con un focus progettuale sulla riconversione dell’ex cava situata all’ingresso del centro abitato. L’area, di rilevante valore paesaggistico e strategico, sarà oggetto di studio da parte degli studenti, che saranno chiamati a ipotizzare nuovi scenari di utilizzo pubblico e collettivo. Il Sindaco di Valentano, presente all’apertura dei lavori, ha accolto i partecipanti portando anche il saluto del Vicepresidente del Parlamento Europeo, on. Antonella Sberna. Durante il momento conviviale di benvenuto, organizzato dal Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini, studenti e docenti hanno potuto vivere un primo momento di scambio con la comunità locale.

Verso la presentazione dei risultati finali

Il Sindaco ha espresso apprezzamento per la scelta di Valentano come sede di una sperimentazione accademica di respiro internazionale, sottolineando l’importanza dell’intervento sull’ex cava già al centro di una progettualità comunale. Il coinvolgimento degli studenti europei, ha aggiunto, offre un contributo prezioso alla definizione di un piano condiviso di rigenerazione urbana. I risultati del workshop saranno presentati pubblicamente sabato 6 luglio, alle ore 9:30, nella Chiesa di Santa Maria. L’evento, aperto alla cittadinanza, costituirà l’occasione per conoscere nel dettaglio le proposte elaborate e riflettere sul futuro di uno degli ambiti più significativi del territorio valentanese.