“Van Gogh: The Immersive Experience”: a ottobre a Londra si torna a parlare di mostre

Van Gogh: The Immersive Experience, una mostra d’arte digitale a 360º che invita ad entrare nell’universo del genio olandese Vincent van Gogh, arriverà a ottobre nella capitale inglese, in un luogo ancora segreto.

Prima della pandemia, la mostra era stata già organizzata con grande successo in varie città in Europa, tra cui Napoli, in Asia e in America.

Come entrare in un dipinto, facendo un viaggio maestoso nell’incomparabile universo di Van Gogh, uno dei più grandi geni artistici del XIX secolo: sarà possibile così esplorare la sua vita, il suo lavoro ed i suoi segreti come mai prima d’ora, attraverso proiezioni digitali all’avanguardia a 360 gradi, un’esperienza VR unica nel suo genere e uno spettacolo di luci e suoni dall’atmosfera unica.

Da giovedì 11 marzo 2021 è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale. Le visite dureranno dai 60 ai 75 minuti, con ingressi ogni mezz’ora il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 20, e il sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 21. Biglietto standard per adulti a 22,90£, possibilità di riduzioni per bambini da 4 a 12 anni e ingresso gratuito per i bambini sotto i 4 anni.