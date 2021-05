“Van Gogh: The Immersive Experience”: finalmente svelata la location della mostra a Londra. E ne arriva un’altra ai Kensington Gardens

Al termine (o quasi) quella che si sta rivelando una vera e propria “saga artistica” tra 2020 e 2021, i produttori della mostra “Van Gogh: The Immersive Experience” hanno finalmente svuotato il sacco sulla location, rimasta finora segreta. E si tratta di un magazzino lungo Commercial Street.

Già in precedenza avevamo annunciato due enormi spettacoli di Van Gogh ad alto tasso d’instagrammabilità erano pronti ad aprire i battenti nella capitale quest’anno. Il primo, “Van Gogh Alive”, arriverà ai Kensington Gardens per quattro mesi da giugno e i biglietti sono già in vendita qui.

Il secondo era invece molto più sfuggente dal punto di vista delle informazioni divulgate, come in fondo lo era l’artista stesso. Anche se ‘Van Gogh: The Immersive Experience’ aveva infatti anticipato l’arrivo a Londra di 20.000 piedi quadrati di opere d’arte, era ancora un mistero quale fosse il luogo pronto a ospitare tale meraviglia di luci e colori.

Ora, però, l’ambientazione per “La notte stellata” e il resto è stata svelata: un edificio industriale vittoriano su Commercial Street vicino a Spitalfields Market. Lo spazio un tempo fungeva da scuderia per le centinaia di cavalli da tiro utilizzati dalla vicina fabbrica di birra Truman, e ora sarà destinato a fare da sfondo a girasoli, alberi in fiore o a una camera da letto pittoresca quanto iconica.

‘Van Gogh: The Immersive Experience’, 106 Commercial St, E1 6LZ, dal 13 settembre al 2021 al 2 aprile 2022. Biglietti da £19.90 (adulti), disponibili qui.

‘Van Gogh Alive’, Kensington Gardens, dal 4 giugno al 26 settembre. Biglietti £24 (adulti) in vendita qui.