Vendere casa con mutuo, la soluzione innovativa di grande interesse

Vendere casa è un bisogno, un desiderio o una necessità che accade anche quando il mutuo è ancora in corso. Moltissimi proprietari hanno il timore di dover attendere la fine del mutuo per poter cambiare e vendere casa, ma non è così! Un trend positivo in crescita riguarda proprio questo settore, con la possibilità di vendere la propria casa nonostante le rate del mutuo che bussano alla porta ogni mese.

Ci sono varie modalità da prendere in considerazione, alcune delle quali facili da attuare. Nel primo caso, per fare un esempio, si potrà procedere direttamente con il passaggio del proprio mutuo al nuovo venditore, in accordo con la banca scelta durante l’atto di acquisto.

È bene evidenziare che, il soggetto finanziatore, non ha mai alcuna titolarità sul bene anche se è presente una ipoteca immobiliare. Questa è una garanzia, ma è ovvio che il soggetto interessato possa decidere di vendere la propria casa in qualsiasi momento senza alcun vincolo.

Tuttavia, ci saranno dei diritti in merito alla garanzia sull’immobile. Perché tutto avvenga in maniera corretta, il soggetto interessato dovrebbe rivolgersi a soli professionisti del settore prima di vendere casa.

Sapere tutto prima di vendere casa con mutuo è fondamentale per comprendere quali siano i passi giusti da fare. Dove.it è l’agenzia immobiliare online che ha cambiato il modo di vedere la compravendita immobiliare. Nel suo approfondimento mette a disposizione una serie di opzioni, così da accompagnare per mano sino alla concretizzazione di quanto desiderato.

Come anticipato, la casa con mutuo si potrà vendere in qualsiasi momento. Il compimento della compravendita deve essere seguito anche burocraticamente, per questo motivo affidarsi ad esperti significa trovare un giusto compromesso e risolvere la situazione.

La legge italiana regola questi punti, con l’art. 1813 c.c., mettendo in evidenza come deve essere gestito il prestito. La somma di denaro viene trasferita da un soggetto all’altro, consentendo a chi compra la casa di ottenere il prestito. Il mutuatario avrà a disposizione una somma liquida da impiegare.

Il mutuo è, nella maggior parte dei casi ed escludendo particolarità, a titolo oneroso. Questo significa che il mutuatario deve restituire tutto il denaro ricevuto entro un lasso di tempo prestabilito. Il richiedente è invitato a pagare tutte le rate di restituzione, con associazione di interessi e costi proporzionati alla durata e alle modalità scelte per il mutuo.

Nel contesto storico di riferimento, adottare questa soluzione è alla portata di tutti. Si vuole cambiare, trovare un’altra abitazione e cercare un immobile che corrisponda alle proprie esigenze. E se questo significa farlo mentre il mutuo è ancora in corso, non ci sono problemi.

Tuttavia, le persone interessate dovrebbero fare i conteggi esatti per l’estinzione anticipata del finanziamento o trovare un compratore in grado di accollarsi tale importo. Le soluzioni a disposizione sono tantissime ed è importante scegliere quella più giusta, per la soddisfazione di tutti i protagonisti.