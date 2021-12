Vetralla Futura: “Maggioranza senza coerenza su pista di atletica e regolamento boschi”

Riceviamo da Vetralla Futura e pubblichiamo

Con la determinazione del 17 dicembre 2021 il Comune di Vetralla compie l’ultimo atto necessario per l’acquisizione dell’area privata Luzi, in frazione Cura, superficie di 12.000 metri quadrati finalizzata alla realizzazione di una pista di atletica. Si tratta del progetto di cui la precedente amministrazione aveva portato avanti tutto l’iter. Un’operazione importante e vantaggiosa per Vetralla e per i suoi abitanti, che condurrà all’ampliamento del parco pubblico a favore dell’ambiente e dello sport, punti chiave di quella che è stata l’azione amministrativa dei cinque anni trascorsi alla guida della città e che vediamo ora ulteriormente concretizzata.

Sottolineiamo che gli attuali amministratori, in particolare l’assessore al patrimonio Giulio Zelli, all’epoca all’opposizione, invece avevano espresso fortemente la loro contrarietà al progetto, mentre adesso che tocca a loro fare, portano a compimento il tutto. Questo significa una sola cosa: che la maggioranza sacrifica la coerenza in nome della sua propaganda elettorale e allo stesso tempo riconosce il buon lavoro fatto dalla precedente amministrazione.

Allo stesso modo, non ci sorprende il fatto accaduto nei giorni scorsi in località Scorticata, quando persone non autorizzate hanno tagliato e asportato diversi alberi dal bosco. La maggioranza, anche se solo tramite il profilo Facebook di uno dei suoi sostenitori, ha subito messo le mani avanti, denunciando con indignazione l’accaduto sui social e invocando il rispetto delle regole. Ma ci preme far notare quanto segue. Quando lo scorso 22 dicembre è stata approvata in consiglio comunale la modifica del regolamento di accesso ai boschi, lo stesso assessore Zelli non ha ritenuto opportuno accettare i nostri emendamenti, che prevedevano una limitazione del numero di accessi e la revoca dei permessi a chi è oggetto di accertamenti per mancato rispetto del patrimonio boschivo. Abbiamo quindi votato contro l’intero provvedimento, perché tale modifica avrebbe abbassato le garanzie di tutela dei boschi vetrallesi. Se, nonostante le promesse elettorali, la nuova amministrazione approva subito un regolamento che consente invece una maggiore facilità di accesso ai boschi, poi non c’è da meravigliarsi se succedono queste cose.

Vetralla Futura, come ha sempre fatto, continuerà con coerenza e impegno a lavorare nell’interesse di Vetralla e dei suoi cittadini e a tutela della città e del territorio.