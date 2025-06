Villa di Massenzio, due visite serali per riscoprire l’area archeologica sulla via Appia

Nel contesto del programma “Speciale Giubileo 2025”, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone per il mese di giugno due aperture straordinarie serali alla Villa di Massenzio, complesso monumentale situato tra il secondo e il terzo miglio della via Appia Antica. Le visite, a partecipazione gratuita, si svolgeranno sabato 14 e sabato 28 giugno dalle ore 19 alle 21.30. Durante le due serate, tre postazioni didattiche posizionate nei principali punti dell’area archeologica offriranno approfondimenti in italiano e inglese sulla storia e la funzione dei singoli edifici del sito. L’ingresso sarà possibile fino alle 21.30.

Concerto corale nel Mausoleo di Romolo per la Festa della Musica

A queste aperture si aggiunge l’iniziativa organizzata per la Festa della Musica, in programma sabato 21 giugno. Dalle 20.30 alle 21.30, lo spazio del Mausoleo di Romolo ospiterà il concerto corale “L’Amor che move il sole e le altre stelle”, curato dall’associazione Jubilus Ensemble. Anche in questo caso l’ingresso sarà gratuito, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento dei posti a sedere disponibili. Le attività si inseriscono nel calendario di eventi culturali legati al Giubileo e proseguiranno anche nei mesi di luglio e agosto.

Cenni storici e informazioni utili per la visita

La Villa di Massenzio si estende nella campagna romana e rappresenta uno dei complessi archeologici meglio conservati dell’area, risalente all’inizio del IV secolo d.C. Il sito è composto da tre edifici principali: il palazzo imperiale, un circo per le corse dei carri e il mausoleo dinastico. Il circo, di grandi dimensioni e in buono stato di conservazione, è l’elemento architettonico più riconoscibile. Il mausoleo, affacciato sulla via Appia, ospita la camera sepolcrale del figlio dell’imperatore Massenzio, Romolo Augusto, morto in giovane età. L’ingresso alla Villa di Massenzio è in via Appia Antica 153. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.villadimassenzio.it o tramite il call center 06 06 08, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19.