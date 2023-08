Violenta mareggiata a Tarquinia Lido: gestori al lavoro in difesa degli stabilimenti – Aggiornamento, FOTO e VIDEO

Vento forte e mare gonfio: pomeriggio orrendo per Tarquinia Lido, che da ore combattono difendendosi dall’invasione delle acque.

Il mare spinto dal vento ha infatti coperto la spiaggia, ancora allestita con ombrelloni e lettini, e in molti casi ha invaso verande e stabilimenti, con i gestori impegnati a evitare danni peggiori e a difendere macchinari, arredi e attrezzature.

Una situazione di forte emergenza protrattasi sino a circa la mezzanotte, poi via via calmatasi. Un vero e proprio fiume d’acqua ha invaso anche il lungomare, trovando sfogo soprattutto nell’area di spiaggia di fronte a piazza dei Tritoni, dove una volta c’era l’edicola. Situazione critica per gli stabilimenti in quell’area: Riva Blues vittima di un corto circuito a seguito dell’allagamento di sala e cucina. Da stamani parte, per i gestori, l’opera di pulizia e sistemazione e la verifica di eventuali danni.

“Una situazione difficile – lo sfogo di un gestore – che fa parte di questo mestiere. Ma l’amarezza è un’altra: se vedo ai notiziari le immagini, nella Riviera romagnola, della solidarietà dei cittadini che hanno aiutato gli stabilimenti balneari a difendersi dal maltempo, qui ho visto solo persone fare video con il telefono o, addirittura, lamentarsi perchè non gli preparavamo un asporto. Sono amareggiatissimo, per non dire altro!”