Viterbo, ecco il consiglio provinciale di fine anno: date, orari e ordine del giorno

Riceviamo dalla Provincia di Viterbo e pubblichiamo

Si riunirà il giorno 28.12.2022 alle ore 09:30 in prima convocazione e il giorno 29.12.2022 alle ore 10:00 in seconda convocazione il Consiglio Provinciale presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili (Via Saffi 49, Viterbo).

Questi gli ordini del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazioni verbali sedute precedenti;

3. Ratifica Decreto: 284 del 30/09/2022 “Variazione al Bilancio di Previsione 2022 ai sensi dell’art. 175 del Tuel – Novembre 2022 – Applicazione avanzo accantonato e avanzo libero 2022;

4. Tribunale di Viterbo – R.G. 2215/2018 – Sentenza n. 835/2022 pubblicata in data 11 agosto 2022 – Articolo 194 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.