Viterbo, il 20 dicembre il consiglio provinciale: ecco orari e ordine del giorno

Convocato, ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del vigente Regolamento, il Consiglio Provinciale di Viterbo presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili in Via Saffi n. 49: la seduta si terrà in prima convocazione il 20 dicembre 2024 alle ore 15 e, in caso di necessità, in seconda convocazione il giorno successivo, 21 dicembre, alle ore 9 e 30. All’ordine del giorno sono previsti punti di rilevanza amministrativa e regolamentare.

I temi all’ordine del giorno

La seduta si aprirà con le comunicazioni del presidente e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, seguiranno la proposta di modifica dell’articolo 63 del “Regolamento del Consiglio Provinciale” e l’approvazione del regolamento relativo al tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, previsto dal decreto legislativo 504/1992. Tra i punti in discussione, anche la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2023 e lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione, in conformità all’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016.

Ambiente, infrastrutture e protezione dati

L’ordine del giorno prevede inoltre l’adozione del piano e del regolamento della Riserva Naturale Provinciale Monte Casoli di Bomarzo e l’approvazione del regolamento per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture della rete di distribuzione dell’energia elettrica. Saranno poi discussi lo schema di convenzione per l’affidamento della riscossione delle entrate provinciali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la proposta di disposizioni regolamentari per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.