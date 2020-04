Viterbo non si ferma, nonostante il coronavirus: non quella della musica, almeno, con un weekend – oggi, venerdì 10 aprile, e domani sabato 11 – in cui i migliori artisti del viterbese si esibiranno un un dj set esclusivo in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Fly Club.

Una sorta di maratona musicale – nella foto sotto il programma – in un periodo in cui non si può ballare nei dance floor. Ben 18 i deejay della provincia che si esibiranno in diretta live.