Viterbo, sorpresi con oltre mezzo chilo di cocaina: due arresti da parte della Polizia di Stato

Riceviamo dalla Questura di Viterbo e pubblichiamo

Nello scorso fine settimana personale della squadra mobile della questura di viterbo, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha tratto in arresto un cittadino italiano e uno di nazionalità albanese, entrambi con precedenti specifici, trovati in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina.

I due soggetti sono statisorpresi dagli operatori in una zona periferica del capoluogo viterbese mentre tentavano di recuperare una busta nascosta tra le sterpaglie.

All’interno della stessa è stata rinvenuta e sequestrata la droga, per lo più già suddivisa in numerosi involucri pronti per la cessione, unitamente a materiale atto alla pesatura e al confezionamento della sostanza stupefacente oltre che a denaro contante in banconote di piccolo e medio taglio. In sede di convalida dell’arresto il GIP del Tribunale di Viterbo ha disposto nei confronti degli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.