Vitorchiano, attivato un nuovo defibrillatore in località Paparano

Installato e attivato a Vitorchiano un nuovo defibrillatore. Si trova in località Paparano, all’imbocco di Via dei Quadrifogli, in prossimità della strada provinciale e in posizione centrale rispetto al quartiere.

L’installazione del dispositivo DAE fa seguito a quelle già effettuate nel centro storico, in Piazza Roma, resa possibile grazie al Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo, e al quadrivio in località Pallone.

“Con il defibrillatore a Paparano prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale verso una Vitorchiano cardioprotetta – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – e compiamo tutti insieme un ulteriore passo avanti per la salute e la sicurezza sanitaria dei cittadini. L’aumento della presenza di DAE sul territorio e la formazione di un consistente numero di persone abilitate all’uso, attraverso corsi specifici che a breve e saranno nuovamente proposti, sono attività indispensabili a supporto degli interventi di primo soccorso”.