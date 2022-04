Vitorchiano, un weekend pasquale con turisti da tutta Italia

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Un weekend di Pasqua con turisti da tutta Italia nel “borgo sospeso” di Vitorchiano, risultato del lavoro di promozione svolto nel corso degli anni dall’amministrazione comunale. Durante il lungo fine settimana, i visitatori hanno ammirato il centro storico medioevale con le sue chiese, gli antichi palazzi, il palazzo comunale, la torre, i caratteristici vicoli, nonché goduto delle suggestive visioni d’insieme dal belvedere ovest, dove è collocata la statua del Moai, e dal belvedere est, con la rupe a strapiombo. Riguardo al belvedere del Moai, in particolare, è stata molto utilizzata l’area attrezzata per i camper situata in Largo Padre Ettore Salimbeni.

Le recenti certificazioni per la qualità dell’accoglienza turistica hanno permesso a Vitorchiano di entrare nel club dei Borghi più belli d’Italia, nelle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano e nelle Bandiere Gialle di ACT (Associazione Campeggiatori Turistici) e sono il frutto di una seria e fattiva operazione di rilancio turistico portata avanti grazie anche al fondamentale contributo della Pro Loco e delle altre associazioni attive sul territorio, tra cui Fidelis, ma vogliono essere inoltre un punto di partenza per migliorare ancora.

“Il successo che Vitorchiano continua a ottenere a livello turistico – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – come ulteriormente dimostrato dal weekend di Pasqua, rappresenta l’ennesima conferma del percorso positivo intrapreso dall’amministrazione comunale per valorizzare e promuovere il nostro territorio e il suo straordinario patrimonio. Grazie alle associazioni e alle realtà locali per la loro insostituibile collaborazione. Ora tutti insieme al lavoro per proseguire in questo entusiasmante percorso ed essere sempre di più un punto di riferimento turistico per la Tuscia, il Lazio e oltre”.