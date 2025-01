Viva Tarquinia, soddisfazione per le visite alla Casa di Babbo Natale

Riceviamo dall’associazione culturale Viva Tarquinia e pubblichiamo

La Casa di Babbo Natale dell’associazione culturale Viva Tarquinia saluta le feste con un ottimo riscontro di pubblico. La magica dimora di Babbo Natale ha attratto famiglie, gruppi di amici e turisti che hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’incantevole atmosfera delle festività, in un luogo ricco di sorprese, emozioni e tradizione.

L’installazione, realizzata nei locali di via dei Granari a pochi passi da piazza Duomo, ha offerto un viaggio indimenticabile nel cuore del Natale: dal freddo e innevato Polo Nord al caldo e colorato giardino delle renne con la slitta e alla fabbrica dei giocattoli con gli gnomi e il simpatico elfo Teo. E poi un tuffo nella cucina di Babbo Natale, con il camino. Quindi la stanza dove Babbo Natale ha accolto i bambini, che hanno potuto imbucare le loro letterine per spedirle al Polo Nord. Le luci, la musica e i profumi hanno reso l’esperienza unica, regalando ai visitatori un’atmosfera che li ha trasportati in un mondo fiabesco.

“Siamo felici di aver contribuito a rendere le feste di tante famiglie ancora più speciali – afferma la presidente dell’associazione culturale Viva Tarquinia Maria Antonietta Valerioti -. Il successo ottenuto è il risultato di un lavoro di un gruppo di volontari: Stefania Ziccardi, Francesca Calamita, Fabrizio Fabbrizi, Cesare Bendotti, Antonio Natali, Giancarlo Orrù, Michela Merini, Emanuela Razzi e Sandro Jacopucci. Ringraziamo il Comune di Tarquinia; i volontari dell’Aeopc; Luigi Calamita della libreria Vecchi Ricordi per averci prestato centinaia di libri che hanno adornato gli scaffali; Stefano e Roberto Todini, per aver messo a disposizione il camino; Primo Andreini, presidente della Pro loco Tarquinia, che ha realizzato la cappa e ne ha poi curato l’assemblamento. Infine, rivolgiamo un grande grazie al nostro bravissimo Babbo Natale, Vittorio Sensi”.