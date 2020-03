Vuoi far parte dello staff di #checinema? Appuntamento giovedì 5 marzo alla Vita Nova!

Un progetto all’insegna dell’aggregazione e del coinvolgimento: così era stata annunciata la nuova edizione di #checinema, il calendario fotografico che fa rivivere a Tarquinia famose scene del mondo dello spettacolo, e così lo staff la sta costruendo, cercando di coinvolgere quanti più ragazzi possibile.

Così, dopo aver presentato ben sei fotografi, ora arriva una vera e propria “chiamata alle armi” per tutti coloro che, in qualche modo, vogliono collaborare al progetto, finendo naturalmente coinvolti in tutti gli eventi e le iniziative che accompagneranno questi mesi di produzione e promozione.

L’appuntamento per chi vuole scoprire come entrare a far parte dello staff è per giovedì 5 marzo, alle ore 18, presso la libreria caffè La Vita Nova: nell’occasione, ai presenti sarà svelato anche il tema dell’edizione 2021. Ideato nel 2014, #checinema è diventato un must in città: tanti i ragazzi (e non solo) fotografati nelle quattro precedenti edizioni, ancora di più quelli che hanno partecipato ai casting. E poi eleganti Notti degli Oscar, flash mob e iniziative diventate spesso virali sui social cittadini. Non è un caso che, in questi due anni di assenza, in tanti abbiano chiesto un ritorno dell’iniziativa, molti nella speranza di poter partecipare come comparse o protagonisti degli scatti.