Winter Wine: a Pitigliano il 9 dicembre una giornata dedicata a vini e prodotti locali

A Pitigliano, sabato 9 dicembre, la terza edizione di Winter Wine: dalle 18, le antiche cantine del centro storico aprono i battenti con degustazioni guidate di vini e prodotti locali.

L’evento è organizzato dalla Proloco, in collaborazione con il Comune di Pitigliano.

Dalle 17, la Compagnia Mantica animerà il centro storico con la “Parata di Natale”, uno spettacolo a tema natalizio. Alle 21, in piazza San Gregorio VII, goditi il concerto live dei Ladri di Monnalisa. Le degustazioni guidate, che iniziano alle 18, sono curate dall’Onav e saranno accompagnate dalla musica dal vivo, con tre gruppi musicali coinvolgenti: “I signori della corte” in via Roma; “Jolly Cage” in piazza San Gregorio; “Sunnytime” in via Vignoli.

I quattro punti ristoro offrono una varietà di prelibatezze: crostini toscani e tozzetti e anacini in via Vignoli, salumi e formaggi in via Roma, pane e porchetta in piazza San Gregorio.

L’accesso all’evento richiede l’acquisto del kit di degustazione (calice) a 20 euro il giorno stesso, a partire dalle 17, presso la sede della pro loco, in via Roma 11. In alternativa, il calice può essere acquistato in prevendita a 17 euro, il 7 e 8 dicembre, dalle 17 alle 19, presso la sede della pro loco, in via Roma 11.

Ecco le aziende vitivinicole che partecipano a questa edizione e i loro vini:

ADONAEA: SUANA – Rosso Toscana IGT; LUNASIE – Bianco di Pitigliano

CANTINA DEL ROSPO: SCIORNAIA – IGT Toscana Sangiovese;LE RIPARELLE – IGT Toscana Bianco

CANTINA DI PITIGLIANO: VIA CAVA GRADONE – Ciliegiolo Maremma Toscana DOC;ILDEBRANDO PREMIUM – Bianco di Pitigliano Superiore DOC

LA BIAGIOLA WINERY: TESAN – Rosso Maremma Toscana DOC; MATAN – Vermentino Maremma Toscana DOC

POGGIO AL TUFO TOMMASI: ROMPICOLLO – Rosso Toscana IGT; VERMENTINO – Bianco Toscana IGT

SASSOTONDO: CILIEGIOLO – Rosso Maremma Toscana DOC; ISOLINA – IGT Toscana Bianco

SCIPIO: MELETELLO – IGT Toscana Rosso; GIUDIZIO – IGT Toscana Bianco

TENUTA ROCCACCIA: NERONOTTE – Sovana Rosso Superiore DOC; OROLUNA – Bianco di Pitigliano Superiore DOC

VILLA CORANO: TERRANTICA – Bianco di Pitigliano Superiore DOC; COR UNUM – Sovana Rosso Superiore DOC

Unica azienda proveniente da fuori: VECCHIA CANTINA DI MONTEPULCIANO (Vino Kosher): BARTENURA – Rosso Toscana IGT; OVADIA – Vermentino Umbria IGT