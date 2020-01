Zootecnica Viterbese, oggi una riunione pubblica per la presentazione della multifiliera

Ruceviamo e pubblichiamo

Come previsto dall’avviso pubblico PSR Lazio 2014-2020 Misura M16 – Sottomisura 16.10 – Intervento 16.10.1 si comunica che mercoledì 29 Gennaio 2020 alle ore 10.00 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, sezione di Viterbo Strada Bagni, 4 a Viterbo

la Zootecnica Viterbese soc. coop., in qualità di soggetto capofila, organizza una riunione pubblica per la presentazione della MULTIFILIERA CARNE-CEREALI “ZOOTECNIA DA CARNE DELLA TUSCIA VITERBESE, produzione di granella per uso zootecnico, allevamento, macellazione e vendita”.

Filiera coinvolta: Filiera Zootecnica della Tuscia Viterbese, bovini da carne e cereali per uso zootecnico

Nome capofila: ZOOTECNICA VITERBESE Soc. Coop;

Avviso pubblico PSR Lazio 2014-2020 Misura M16 – Sottomisura 16.10 – Intervento 16.10.1 Determinazione n° G12017 del 12/09/2019

Avviso pubblico costituzione multi filiera sul sito www.zootecnicaviterbese.it.