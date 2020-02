18App, Mibact: al via la 4° edizione del Bonus cultura per i nati nel 2001

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 5 marzo torna operativa 18App, l’iniziativa del Governo italiano che, dal 2016, mette a disposizione dei neo diciottenni 500 euro da spendere in cultura. Il decreto attuativo del Bonus cultura per i nati nel 2001 è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale. Dalla pubblicazione decorrono 15 giorni prima dell’entrata in vigore del provvedimento. La data di attivazione della 4° edizione di 18 App, quella per i nati nel 2001, sarà dunque il 5 marzo 2020. A partire da quella data i ragazzi potranno registrarsi sul sito www.18app.italia.it fino al 31 agosto 2020, la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio 2021. Dalla prima edizione del 2016 sono stati oltre 1,2 milioni i ragazzi che hanno usufruito del bonus cultura spendendo più di 550 milioni di euro in prodotti culturali.