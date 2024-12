A Montalto si accende la magia del Natale: ecco il programma degli eventi tra Montalto e Pescia

A Montalto di Castro e Pescia Romana di accende la magia del Natale: dal 6 dicembre al 6 gennaio, le strade castrensi si trasformeranno in un magico scenario natalizio, grazie al calendario di appuntamenti pensati per grandi e piccoli che nasce dalla collaborazione tra associazioni, comitati e cittadini.

Letture, cultura e laboratori: un Natale tra libri e tradizioni

Oggi, 6 dicembre, inaugurazione della stagione delle feste con una giornata tutta dedicata ai più piccoli e agli amanti della lettura: la libreria Il Bianconiglio propone infatti letture animate e un laboratorio per bambini presso la Biblioteca Comunale. Alle ore 18, invece, primo appuntamento con la rassegna letteraria “Il Venerdì dell’autore”: Vittorio Gradoli presenta il suo Etruscheria. Eruditi, antiquari ed etruscomani alla riscoperta del mito etrusco, accompagnato dalla musica della violinista Giulia Nardo Di Maio e dalle coreografie del Centro Studio Danza di Lorella Rocchetti. La rassegna prevede due ulteriori incontri: il 13 dicembre con Sacha Naspini che presenterà il romanzo Bocca di strega accompagnato dalle musiche di Andrea Tardioli, mentre il 20 dicembre spazio alla storia montaltese con la presentazione del terzo volume di Montalto di Castro. Storia di un territorio. Dal 1797 al 1870, con un piccolo buffet a cura dell’Associazione Turismo & Commercio Montalto.

La magia del Natale: Babbo Natale, presepi e tradizioni

Lasciando i libri per tuffarsi in situazioni più tradizionalmente natalizie, il 7 e il 14 dicembre, in Piazza Giacomo Matteotti, i più piccoli potranno visitare la Casetta di Babbo Natale, con attività organizzate dalle Pink Ladies, Konsu Animazione e la libreria Il Bianconiglio. L’8 dicembre la Casetta di Pescia Romana ospiterà l’Associazione MusicArte, che inaugurerà un calendario di eventi tra cui la Tombola degli Gnomi del 15 dicembre e la Super Tombola di Babbo Natale del 28 dicembre.

Tornando a Montalto, spazio ai presepi: il 7 dicembre, in Piazza Padella, verrà inaugurato quello del Comitato Centro Storico, un’anteprima che culminerà il 22 dicembre con l’XI edizione del Presepe Vivente, curato dall’Arciconfraternita del Gonfalone di Santa Croce.

Teatro, musica e arte per un Natale di emozioni

Punto chiave delle festività sarà il Teatro Lea Padovani, che l’8 dicembre ospiterà il classico Canto di Natale, liberamente ispirato al racconto di Charles Dickens e portato in scena dalla Compagnia Fantateatro; il 14 dicembre spazio alla proiezione di 200% Wolf e il 28 a quella de Il Gladiatore 2 , oltre al concerto Note di Natale 2024 del 23 dicembre, eseguito dall’Associazione Montalto in Musica – Corpo Bandistico M° Carlo Grani insieme alla Neo Nati Band.

Parlando di pittura, il 15 dicembre presso il Palazzo Comunale verrà inaugurata la mostra di Loretta Cesari.

Solidarietà, sport e tradizioni

L’8 dicembre, cittadini e commercianti si riuniranno lungo via Aurelia Tarquinia e Viale Garibaldi per decorare insieme il paese, mentre il 14 dicembre a Pescia Romana si terrà l’evento Natale in Musica… a cavallo in Piazza delle Mimose. Non manca la solidarietà, con gli appuntamenti del 21 dicembre, con la Festa di Natale della Scuola dei Volontari a Pescia Romana e la Tombola della Beneficenza presso Regina Pacis a Montalto.

Tradizione ormai consolidata è la Corsa dei Babbi Natale del 21 dicembre, giunta alla sua dodicesima edizione, mentre il 28 dicembre a Pescia spazio alla Corsa dei bambini – Aspettando la Befana. Il nuovo anno sarà salutato dall’iconico Tuffo al Mare – Only the Brave l’1 gennaio, mentre la danza tornerà protagonista con lo stage Natale in Danza del Centro Studio Danza di Lorella Rocchetti. Le festività si concluderanno con l’arrivo dei Re Magi al Borgo Vecchio di Pescia Romana il 6 gennaio, accompagnati dall’Associazione MusicArte e dall’Associazione Ippica.