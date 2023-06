A Pitigliano “Merenda nell’oliveta” con la musica di De Caunt Folk Bend

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

“L’olivo parlante”. Si chiama così l’iniziativa che renderà la terza edizione de “La Merenda nell’Oliveta” un’esperienza unica ed indimenticabile, nelle cento Città dell’Olio che hanno aderito all’evento, tra le quali il Comune di Pitigliano. Saranno gli olivi, attraverso la voce degli ulivicoltori, a raccontarci la loro storia millenaria. A Pitigliano, l’appuntamento è domenica 18 giugno, alle ore 18 e 30, nell’oliveta sulla strada regionale 74 est al chilometro 54. Il punto di ritrovo è alle 18 al parcheggio dell’ospedale di Pitigliano, via Nicola Ciacci 340, ma chi vorrà potrà raggiungere anche direttamente l’oliveta. La partecipazione è gratuita.

Nel suggestivo scenario dell’oliveta si terrà una merenda a base di prodotti tipici locali, accompagnata dalla musica di De Caunt Folk Band e dal racconto dell’olivicoltore, con la lettura di poesie e storie sulle olive e sull’olio.

L’evento è promosso dall’associazione nazionale Città dell’Olio, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con LILT. A livello locale hanno collaborato all’organizzazione il Comune di Pitigliano e la Pro Loco l’Orso.

“Proponiamo un modo originale per riavvicinare al mondo dell’olivicoltura residenti e turisti – afferma Claudia Elmi, assessore al turismo del Comune di Pitigliano – attraverso il racconto appassionato ed emozionante degli ulivicoltori, custodi e testimoni della cultura dell’olio che a Pitigliano ha radici antichissime. Questo evento rientra tra le iniziative messe in campo dal Comune per la valorizzazione del paesaggio come elemento identitario e contribuisce anche alla promozione della produzione locale di olio evo che è uno dei nostri prodotti principe.”