Comunali2024, ecco i nomi delle cinque liste a sostegno di Alessandro Giulivi

Quarta corsa elettorale per Alessandro Giulivi, dopo la due vincenti del 2002 e 2029 e la sconfitta del 2007: a sostenerlo le liste Fratelli d’Italia, UDC, Futura, Rinascimento, Forza Italia-Noi Moderati.

Fratelli d’Italia

Amato Laura

Barcaroli Michela

Bendotti Cesare

Caria Tiziana

Dezi Daniele

Lancioni Ermanno

Pacchelli Marco

Ricci Federico

Riglietti Emanuele

Rossi Claudia

Serafini Luigi

Stoica Daniel

Trincone Antonietta detta Antonella

Zacchei Betsi in Maneschi

Zacchini Stefano

Ziccardi Stefania

UDC

Marzi Marco Maria detto Marco Marzi

Persia Ubaldo

Lodi Manrico

Scappini Massimo

Cugini Catia

Montanucci Iattarelli Tiziana detta Titti

Ponti Paolo

Mencarini Luca

Ferri Paolo

Castello Simone

Inghes Sandra

Caratti Maria Caterina

Fava Lorenzo

Mosci Giuseppe detto Pino

Passamonti Maura

Sangiovanni Catia

Forza Italia

Sara Cori

Maurizio Perinu

Sergio Caci

Gian Luca Ventolini

Paolo Felci

Tullio Meneghetti

Tiziana Santoni

Sabrina Cantina

Stefano Casesole detto “Barabba”

Stefano Ciuffatelli

Sabina Scappini

Ilaria Dragone

Marco Cannas

Valerio Galuppi

Alessandra Giustiniani

Giuseppe Collemi

Futura

Andreoli Simone

Beretta Maria Felicita

Borzacchi Roberto

Bufacchi Tiziana

Caporossi Stefano

Cerasa Maurizio

Ciurluini Gabriele

Coluccio Massimiliano

Contestabile Martina

D’Antonio Giulia

Fanelli Romolo

Felicioni Altavilla

Guiducci Federica

Jacopucci Fabio

Luccioni Enzo

Micozzi Giovanni

Rinascimento Vittorio Sgarbi

Bordo Daniela

Carcangiu Gianpaolo

Angeli Andrea

Bertolli Bruno

Corcione Valentina

Franchetti Claudio Marco

Gentili Francesco

Mihaes Marius (Mario)

Passamonti Possidio Domenico

Carladami Di Francesco Annarita

Menadeo Rossanna

Ferracci Desiree

Dore Luca

Tufarini Maurizio

Bastari Romina

Rosalia Graziano

