Comunali2024, ecco i nomi della lista a sostegno di Martina Tosoni

L’unico nome femminile in questa corsa elettorale, quello dell’ex assessore a Cultura e Turismo Martina Tosoni, al cui sostegno sarà la lista civica Tarquinia Insieme.

Lista Tarquinia Insieme

Bianco Giulia

Bonamici Milva

Calcavento Roberto

Cancellieri Maurizia

Catini Marco

Cattaneo Alessio

Corridoni Roberto

Costa Matteo

Flenghi Cristina

Granella Matteo

Grassi Ilaria

Legni Tamara

Nauaui Raffaella

Razzi Stefano

Subrizi Catia

Viscarelli Luca

Per inviare la tua lista alle elezioni comunali a lextra.news, scrivi a redazione@lextra.news. Le liste pubblicate sono in forma ufficiosa, in attesa delle verifiche da parte dell’ufficio elettorale. Per eventuali correzioni scrivere a: redazione@lextra.news.