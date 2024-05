Comunali2024, ecco i candidati consiglieri: l’elenco work in progress

Cinque candidati sindaco, oltre dieci liste a sostegno, tanti candidati: in attesa dell’ufficialità che uscirà dall’ufficio elettorale, ecco i link – aggiornati work in progress – alle liste dei candidati a sostegno di ciascun aspirante sindaco.

Gianni Moscherini

Per inviare la tua lista alle elezioni comunali a lextra.news, scrivi a redazione@lextra.news. Le liste pubblicate sono in forma ufficiosa, in attesa delle verifiche da parte dell’ufficio elettorale. Per eventuali correzioni scrivere a: redazione@lextra.news.