A Santa Fiora il 3 maggio torna la tradizionale Festa delle Croci

Dopo lo stop legato alla pandemia, il 3 maggio torna ad essere celebrata a Santa Fiora la tradizionale Festadel Santissimo Crocifisso, detta anche Festa delle Croci, una ricorrenza molto sentita dalla comunità locale, in cui si intrecciano aspetti sacri e profani.

Alle 17 e 30 nella Pieve delle Sante Flora e Lucilla, si terrà la Messa solenne presieduta dal vescovo sua eccellenza Padre Giovanni Roncari. La messa sarà concelebrata dai sacerdoti del Vicariato e animata dalla corale Padre Corrado Vestri e vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari.

A seguire partirà la spettacolare “processione dei tronchi” per le vie del paese con il seguente itinerario: via Carolina, piazza Garibaldi, via Sforza, via di Mezzo, via Carolina, via S. Agostino, piazza Borgo, piazza S. Agostino.

Insieme al Santissimo Crocifisso, a cui sono attribuiti fatti straordinari e miracolosi, vengono portati in processione tre enormi croci realizzate con tronchi nodosi e affidate a tre uomini, i Cirenei, che rappresentano le tre confraternite storiche del paese.

Come è tradizione, in piazza Garibaldi, sarà allestito un banchetto in cui procurarsi il cedro, che per antica usanza, il 3 maggio i giovanotti di Santa Fiora offrivano alle ragazze come dichiarazione d’amore.

Al termine della processione, al Santuario del Santissimo Croficisso, verranno distribuiti anche i mazzolini di fiori di campo, realizzati nei giorni precedenti dalle donne del paese. Il mazzolino che viene benedetto è un omaggio alla natura che rinasce a primavera, ed essendo ammazzettato con i rametti di abete, rappresenta anche un richiamo alla croce.

Ecco il programma dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso

Sabato 30 aprile-domenica 1 maggio-lunedì 2 maggio

Santuario del SS. Crocifisso

Ore 17.30 Rosario – ore 18.00 S. Messa

Domenica 1 maggio ore 11.30 Pieve Sante Flora e Lucilla

Santissima Messa domenicale

Lunedì 2 maggio

ore 17.30 Rosario – ore 18.00 Santissima Messa e benedizione dei mazzolini di fiori

ore 21.00 traslazione del SS. Crocifisso dal Santuario alla Pieve Sante Flora e Lucilla – itinerario: via Peschiera, via della Roccaccia, piazza Garibaldi e via Carolina e preghiera di Compieta.

Martedì 3 maggio

ore 10.00 Venerazione del SS. Crocifisso e distribuzione dei mazzolini. Il parroco è disponibile per le Confessioni.

Ore 17 e 30 Santa Messa alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla presieduta dal vescovo e animata dalla corale Padre Corrado Vestri con la partecipazione delle autorità civili e militari.

A seguire la processione.