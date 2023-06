A Tarquinia arriva il Centro per l’Impiego ON TOUR della Regione Lazio: dal 19 al 22 giugno al Piazzale lo sportello mobile temporaneo

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Il Centro per l’Impiego ON TOUR della Regione Lazio sarà presente con il patrocinio del Comune di Tarquinia dal 19 al 22 giugno a Piazzale Europa con uno sportello mobile temporaneo.

Gli operatori dei Centri per l’Impiego della Regione Lazio si metteranno a disposizione dei cittadini per dare informazioni sul programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori e su tutti i servizi e le opportunità che questo offre ai cittadini per favorirne l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro.

GOL è un programma varato dal Governo Italiano che nasce per rilanciare l’occupazione nel nostro paese: facilitando l’incontro tra domanda ed offerta, promuovendo corsi di formazione ed aggiornamento, promuovendo l’autoimprenditorialità ed aiutando quei cittadini che si trovano in situazioni di particolare svantaggio.

Si rivolge in particolare agli under 30 che non studiano e non lavorano, alle donne in condizioni di svantaggio, alle persone con disabilità ed ai lavoratori maturi over 55. Ma anche ai disoccupati da oltre 6 mesi, i beneficiari di ammortizzatori sociali, i percettori di reddito di cittadinanza ed i lavoratori con redditi molto bassi e a rischio di povertà, così detti “working poor”.

I Centri per l’Impiego della Regione Lazio offrono la loro professionalità per creare percorsi personalizzati e promuovendo le effettive competenze ed aspirazioni dei lavoratori.

Cinque i percorsi proposti con GOL:

1 Reinserimento occupazionale: con servizi di orientamento ed intermediazione per l’accompagnamento al lavoro.

2 Aggiornamento “unskilling” per lavoratori che hanno competenze spendibili sul mercato offrendo corsi di aggiornamento di breve durata.

3 Reskilling: per lavoratori che necessitano di adeguare le proprie competenze alle richieste del mercato del lavoro e necessitano di una formazione di medio-lunga durata.

4 Lavoro e inclusione: nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa.

5 Ricollocazione collettiva: valutazione delle opportunità occupazionali sulla base della situazione specifica aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale.

Il Centro per l’Impiego ON TOUR sarà disponibile a Tarquinia dal 19 al 22 giugno nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 10,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 14,00 alle 15,30.

Un progetto finanziato dall’Unione Europea, NextGenerationEU, e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e L’ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

Tutte le informazioni sono di disponibili:

www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/Gol-Garanzia-Occupabilita-Lavoratori