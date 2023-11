A Tarquinia è gia Natale: apre sabato 11 il Christmas Market di Mirtilli e Merletti

“It’s the Most Wonderful Time of the Year”, recita una delle più suggestive e popolari canzoni di Natale: e a Tarquinia, da Mirtilli e Merletti, il momento magico fatto di luci, atmosfera ed emozione sta per iniziare.

Nelle stanze ricche di sorprese del negozio di via Cesare Battisti, 8, nel cuore del centro storico della città etrusca, sabato 11 novembre si inaugura infatti la stagione del Natale, con l’apertura, a partire dalle 16, del Mercatino di Natale di Mirtilli e Merletti.

Cosa c’è nel Mercatino di Natale di Mirtilli e Merletti?

Alberti di Natale, elfi, ghirlande e decorazioni di ogni tipo e tanti, tanti oggetti a tema natalizio saranno la cornice di un pomeriggio speciale, che apre la stagione degli addobbi e dei regali: una scelta ampissima, adatta a ogni stile e gusto, che merita sicuramente una visita sia per chi è un appassionato dell’atmosfera natalizia, sia per chi è in cerca di decorazioni per la casa o regali.

A chi, poi, vuole scegliere per casa un Albero di Natale di sicuro effetto, per una settimana Mirtilli e Merletti concede una bella opportunità: da sabato pomeriggio e sino al 18 novembre 2023, infatti, sconto del 20% sui numerosi Alberi di Natale presenti in negozio, di varie dimensioni e tipi.

Regali, addobbi ma non solo: non dimenticate l’erboristeria!

Il tutto, senza dimenticare il fornitissimo reparto di erboristeria, profumi e prodotti per il corpo, o il mobilio di pregio tra divani, lampadari, tavoli e credenze.

Insomma, Mirtilli e Merletti merita una visita sempre, ma ancora di più nel periodo natalizio: in particolare questo sabato, quando Roberta e Alessandra, in speciale veste di elfe, vi accoglieranno con sorprese e la solita ospitalità.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale