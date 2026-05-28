A Tarquinia la presentazione di “Voto alle donne!”, il libro di Avagliano e Palmieri

Si chiuderà con un appuntamento speciale l’edizione 2026 de “Il maggio dei libri” a Tarquinia. Venerdì 29 maggio, alle ore 17.30, nella sala consiliare del palazzo comunale sarà presentato il volume “Voto alle donne! La storia di una battaglia dalle suffragette alla Costituzione”, scritto da Mario Avagliano e Mario Palmieri e pubblicato da Einaudi. L’incontro sarà dedicato agli 80 anni dalla conquista del diritto di voto femminile in Italia.

Dialogo con l’autore

Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti istituzionali dell’assessora alla Cultura del Comune di Tarquinia, Roberta Piroli. Dialogheranno con l’autore il vicepresidente della Sezione Soci Coop Etruria di Tarquinia, Claudio Cantina, e l’avvocata Cinzia Rossi, docente di diritto all’ISS Vincenzo Cardarelli. Prevista anche la partecipazione di alcune aderenti del Collettivo Viola.

Un viaggio nella storia dell’emancipazione femminile

Il libro ripercorre la lunga battaglia per il riconoscimento dei diritti politici delle donne attraverso testimonianze dirette, lettere, diari, memorie e documenti storici. Dalle protagoniste del Risorgimento alle femministe dell’Ottocento, dalle donne impegnate nei due conflitti mondiali alle partigiane della Resistenza, fino al voto del 1946 e all’elezione delle 21 donne all’Assemblea Costituente, il volume ricostruisce un percorso fondamentale nella storia democratica italiana.