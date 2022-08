A Tarquinia l’ultima occasione dell’estate per salire sul Trenino del Gusto: il 3 settembre visita guidata con aperitivo per scoprire la città

Ultima occasione, almeno per quest’estate, per salire a bordo del Trenino del Gusto e scoprire Tarquinia e le sue bellezze: dopo i due appuntamenti di luglio e quello di agosto, il 3 settembre arriva nuova opportunità per scoprire la città, la sue storie – che dall’antichità etrusca arrivano al fascino medievale e ai giorni nostri –, i suoi personaggi, i suoi misteri e lo straordinario gusto dei sapori della suo territorio immerso nella natura.

Dalle torri al mare dall’antico porto di Gravisca al centro storico: a bordo del trenino e guidati dai racconti e le spiegazioni della guida turistica Claudia Moroni, i passeggeri scopriranno un volto del tutto nuovo della città, vivendone strade e vie e godendosi il relax, sino all’aperitivo-degustazione in un’esclusiva location privata nel cuore del centro storico tarquiniese.

Organizzato da My Love Italy in collaborazione con il Comune di Tarquinia, l’appuntamento prevede il ritrovo alla Barriera San Giusto alle ore 18 per iniziare un viaggio di due ore e trenta con spostamenti a bordo del trenino turistico: una serata che si concluderà, come detto, con un aperitivo/degustazione nel centro storico.

Per la prevendita – prezzo a persona per adulti di euro 15,00, per i ragazzi da 4 a 11 anni euro 8,00, gratuito da 0 a 3 anni – ci si può rivolgere all’Infopoint di Tarquinia, presso la Sala capitolare degli Agostiniani, alla Barriera San Giusto, contattabile al numero 0766 849 282. Per ogni informazione, è inoltre possibile contattare My Love Italy al 327 730 9039.