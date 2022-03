A Tarquinia scoppia la mania per il calcio femminile: e Irene Caccetta segna il primo gol “rosa” della storia blugranata

Un entusiasmo contagioso, che cresce settimana dopo settimana e ha invaso l’ambiente blugranata: il calcio femminile a Tarquinia è già una bella realtà e dopo appena poche mattinate di allenamento cresce il numero di ragazze che hanno provato e si sono innamorate del calcio.

La formula degli Open Day studiata dalla società blugranata si è rivelata una bella trovata e ha raccolto la curiosità e la passione di tante ragazze di varie età: circa venti le calciatrici che in questi primi sabato mattina hanno calpestato l’erba del Bonelli, aprendo i weekend calcistici tarquiniesi.

E forse non è un caso che proprio in uno di questi fine settimana sia accaduto qualcosa che, a modo suo, risulta storico per il Tarquinia Calcio: domenica scorsa, infatti, la giovane Irene Caccetta, categoria Giovanissimi, ha segnato il suo primo gol stagionale, che è anche il primo gol femminile nella storia della società. Un momento per cui la dirigenza, con in testa il presidente, ha voluto omaggiare Irene, che proprio in occasione della Giornata Internazionale della Donna ha ricevuto in dono una targa che ricorda questa splendida prima volta.

Con questa carica, perciò, da sabato 12 marzo e per altri sabati mattina il campo del Bonelli sarà aperto, dalle 10, a tutte le ragazze che vogliano affacciarsi anche una sola volta al mondo del calcio, provando un allenamento per capire se la curiosità possa diventare passione e amore.