Ad Acquapendente la rievocazione storica della Passione di Cristo per il Venerdì Santo

Si svolgerà venerdì 18 aprile, alle ore 21 e 45, ad Acquapendente, una suggestiva rievocazione storica della Passione di Cristo che coinvolgerà 150 figuranti in costume. L’iniziativa, che si affianca alla tradizionale processione religiosa del Venerdì Santo, è promossa dalla Parrocchia del Santo Sepolcro, dalla Pro Loco e dal Comune di Acquapendente, con il contributo di numerosi volontari. Tra le novità più rilevanti di questa edizione, il ritorno della Confraternita degli Incappucciati Incatenati, una tradizione cittadina che risale a prima degli anni Cinquanta e che quest’anno è stata rinnovata.

Il percorso tra i luoghi simbolici della città

La rievocazione prenderà il via dalla Basilica del Santo Sepolcro, custode della più antica riproduzione del Sepolcro di Gerusalemme in Europa, e si snoderà attraverso il centro cittadino lungo un percorso che toccherà tre tappe principali: via XV Maggio (prima caduta di Cristo), la Chiesa di Santa Vittoria (seconda caduta) e piazza Girolamo Fabrizio, dove si terranno la terza caduta, la crocifissione e la morte. L’evento sarà un momento di riflessione e partecipazione collettiva, con le attività commerciali del centro che resteranno aperte fino alle 23:30 per accogliere residenti e visitatori. L’appuntamento si inserisce nel solco delle celebrazioni pasquali di Acquapendente, città attraversata dalla Via Francigena e profondamente legata alla spiritualità del Santo Sepolcro.