Addio alla Tube notturna e tagli al personale: le drastiche modifiche prese in considerazione per contrastare la crisi dei trasporti di Londra

TfL – Transport for London – sta prendendo in considerazione una riforma della metropolitana di Londra per cercare di colmare un deficit finanziario di 2 miliardi di sterline. Lo riporta oggi MyLondon.news.

La rete di trasporti della capitale è stata duramente colpita dall’enorme riduzione dei viaggi durante la pandemia di coronavirus. Andy Byford, commissario per i trasporti di Londra, ha dichiarato che “prima della pandemia di coronavirus, TfL era sulla buona strada per raggiungere un livello di sostenibilità finanziaria quasi inaudito tra le autorità dei trasporti di tutto il mondo. Ma il Covid ha mostrato che il modello di finanziamento di TfL, in cui siamo stati costretti a fare affidamento in modo sproporzionato sulle entrate delle tariffe, semplicemente non funziona di fronte a uno shock finanziario così devastante”.

Oltre all’impatto della pandemia, dal 2012 TfL ha perso circa 800 milioni di sterline all’anno in sovvenzioni dal governo centrale. Uno studio di revisione indipendente commissionato dal sindaco Sadiq Khan e TfL ha raccomandato di tagliare i treni, gli autobus e i battelli fluviali di Londra per risparmiare 500 milioni di sterline.

A chi ha elaborato lo studio è stato chiesto di “esaminare le opzioni per fornire a TfL la sostenibilità finanziaria a lungo termine”. Riferendosi al deficit di finanziamento, lo studio ha rilevato che “sebbene l’entità esatta del divario sia incerta data l’instabilità in corso, una stima iniziale colloca la cifra nell’intorno di 2 miliardi di sterline all’anno”.

Le modifiche suggerite includono tagli significativi alla Tube: la metropolitana notturna potrebbe essere eliminata completamente e potrebbero essere implementati anche tagli significativi fuori dalle ore di punta. Ciò significa che i treni potrebbero arrivare meno regolarmente nei fine settimana e smetteranno di funzionare intorno alle 24:00.

Attualmente, TfL guadagna 50 milioni di sterline dalle tariffe della metropolitana nelle ore non di punta e di notte, ma la revisione indipendente ha rilevato che i tagli farebbero risparmiare 85 milioni di sterline.

Inoltre, lo studio ha raccomandato un’ampia gamma di modifiche nel modo in cui vengono gestite le stazioni della metropolitana, raccomandando di ridurre il personale. Le misure suggeriscono persino che 10 stazioni siano chiuse nei fine settimana, sebbene non sia stato specificato quali. Questi ulteriori cambiamenti farebbero risparmiare a TfL altri 18 milioni di sterline.

Altre modifiche alle politiche che TfL sta prendendo in considerazione includono la chiusura di alcune filiali della National Rail, la riduzione del personale della National Rail e il taglio di Woolwich Ferry e altri servizi fluviali. Anche i servizi di autobus potrebbero subire un impatto drammatico. Tagliare tutto quanto indicato sopra permetterebbe a TfL di risparmiare £ 563 milioni all’anno.