Agraria2022, Leoncelli: “L’Università Agraria di Tarquinia deve avere un centro aziendale di eccellenza”

Riceviamo da Maurizio Leoncelli e pubblichiamo

“L’Università Agraria di Tarquinia deve avere un centro aziendale di eccellenza”. Lo afferma il candidato alla presidenza Maurizio Leoncelli.

“Il centro aziendale della Roccaccia è un simbolo dell’Ente e in questi anni non è stato valorizzato come merita – prosegue il candidato sostenuto dalle liste Moderati con Leoncelli, Tarquinia 2024 e Partito Democratico -. La struttura è ideale per realizzare progetti con le scuole del nostro territorio come la fattoria didattica o attività con gli studenti dell’indirizzo “Agrario” dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”. Inoltre, è fondamentale stringere rapporti con l’Università degli Studi della Tuscia”.

Il centro aziendale luogo di aggregazione sociale e sportiva. “La struttura è in un’area del territorio tarquiniese di grande pregio naturalistico, nel cuore della Maremma laziale, – conclude c ndidato

presidente Leoncelli – ed è la cornice ideale per ospitare manifestazioni dedicate al tiro con l’arco, alla mountain bike, alla corsa campestre e a tutte quelle pratiche sportive che si svolgono all’aria aperta”.