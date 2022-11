Agraria2022, Mazzola: “Sto con la coalizione e con il candidato Maurizio Leoncelli”

Riceviamo da Mauro Mazzola, ex sindaco di Tarquinia, e pubblichiamo

Sento il dovere di intervenire in questa campagna elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia, per sgomberare ancora una volta, illazioni dei soliti noti che chiedono da che parte sto.

Domanda è totalmente fuori luogo e di cattivo gusto. Con chiarezza e fermezza comunque rispondo, con la coalizione e con il candidato Presidente Maurizio Leoncelli. Ho sperato che la coalizione fosse più ampia, comunque si è costituita una buona coalizione.

Voglio fare un appello a quanti si sono allontanati già da qualche anno, quelli che sono stati vicini e che si sono impegnati nelle ultime battaglie nell’identità del mio centro sinistra, del centro sinistra di tanti! Questo è il momento di essere uniti di non pensare più a ciò che è stato ed alle inutili divergenze e o sciocche gelosie.

Bisogna ritornare in campo ed essere uniti per la vittoria del presidente Maurizio Leoncelli e della sua coalizione. Da qui si può ripartire per rifare politica vera per la nostra città e per i nostri cittadini. Cittadini che adesso, hanno la possibilità di dire con forza la loro opinione e dare un segnale incisivo disattendere il modo di come si sta amministrando la nostra città. Non solo lamentele, questo è il momento della democrazia, la parola ai cittadini… la parola di tutti. Le chiacchiere non servono, se le porta via il vento.

Spero che sia una campagna elettorale onesta, serena, leale che porti, per quanto mi riguarda Maurizio Leoncelli alla guida dell’Università Agraria.