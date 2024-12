“Al tramonto del Medioevo, Corneto e il suo cardinale”: a Tarquinia un ciclo di visite guidate

“Al tramonto del Medioevo, Corneto e il suo cardinale”: nell’ambito della mostra “1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi”, che espone fino al 4 marzo 2025 il capolavoro del pittore fiorentino a Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Archeologico, il Comune di Tarquinia propone per le festività natalizie, un ciclo di tre visite guidate per esplorare i luoghi simbolo del centro storico, legati alla figura del cardinale Giovanni Vitelleschi. Le visite sono in programma il 21 e 29 dicembre e il 5 gennaio 2025.

Un percorso tra arte e storia cittadina

Il percorso guidato include il duomo, la chiesa di Santa Maria in Castello, il palazzetto di Santo Spirito – oggi sede dell’archivio storico comunale – e la sala degli affreschi del palazzo comunale. I partecipanti potranno apprezzare il dipinto su tavola commissionato dal cardinale Vitelleschi a Filippo Lippi, una delle più importanti composizioni sacre del Quattrocento, per poi proseguire con la visita a edifici di grande valore storico e artistico. “Il centro storico è un prezioso scrigno – sottolinea l’assessora Monica Calzolari –, dove passato e presente si fondono in un’affascinante sinfonia di cultura, architettura e arte”.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Le visite guidate partiranno alle ore 15 dall’ufficio informazioni turistiche presso la Barriera San Giusto e avranno una durata di circa tre ore. La partecipazione prevede un costo di 12 euro per gli adulti e 6 euro per i giovani tra i 13 e i 17 anni, mentre è gratuita per i bambini sotto i 13 anni. Tutti i luoghi del percorso sono a ingresso gratuito. È possibile prenotare i biglietti a questo link.