Al via il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia

Il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia è pronto a trasformare il comune tirrenico nella “città della musica” dal 17 al 19 maggio. Le audizioni della rassegna organizzata dall’IC “Ettore Sacconi” si svolgeranno tra l’oratorio di Santa Croce, l’auditorium San Pancrazio e la sala Sacchetti, a palazzo dei Priori. A valutare le oltre 200 prove in programma la giuria composta dai docenti Antonella Ceravolo, Pasquale Lucia, Piero Iacobelli, Alessandro Verrecchia e Giuliano Bisceglia del conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, Alessandro Cammilletti, Fabio Renato D’Ettorre del conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Mauro Marcaccio e Giampio Mastrangelo del conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila, e il docente Giovanni Lorenzo Cardia del liceo musicale “Polo Bianciardi” di Grosseto, coordinatore della commissione. “La nostra orchestra aprirà le tre giornate di audizioni – affermano dall’IC “Ettore Sacconi” -. Un’esibizione dal piccolo ma grande valore simbolico, perché significherà mettersi definitivamente alle spalle gli anni della pandemia, che non ci ha permesso di tenere tre edizioni della manifestazione. Le prove, aperte al pubblico, renderanno il centro storico un palcoscenico tutto dedicato alla musica”. Quarantuno gli istituti scolastici in concorso, per oltre 600 studenti in gara tra le diciassette le categorie della rassegna: otto riservate agli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale; quattro ai licei musicali e alle scuole superiori; tre ai diplomati di conservatorio. Si va dai solisti di pianoforte, chitarra, strumenti a fiato, ad archi e di vario tipo, alla musica d’insieme, fino ai cori e alle grandi orchestre. La premiazione in forma di concerto con i vincitori delle sezioni in concorso si terrà al teatro comunale “Rossella Falk” il 21 maggio, a partire dalle 16. Per l’organizzazione della manifestazione, la dirigente scolastica dell’IC “Ettore Sacconi” Dilva Boem si è affidata alla squadra collaudata composta dal direttore organizzativo Monia Meraviglia, dal direttore artistico Roberta Ranucci e dal coordinatore musicale Giovanni Lorenzo Cardia. Patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Tarquinia, dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, dall’Accademia Tarquinia Musica, dal Lions International Governatore Distretto 108L, dal Lions Interclub IV Circoscrizione e dal Lions Club Tarquinia, il Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia ha il sostegno di Pianoforti Di Marco, Uil Scuola Viterbo, Cartolandia Cartolibreria e Tuscia Tirrenica Camping Village.