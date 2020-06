Al via la settimana delle patate tarquiniesi

Riceviamo e pubblichiamo

Inizia la settimana delle patate tarquiniesi! Sulla community di Io Compro A Tarquinia, che vanta ormai oltre 1.700 iscritti, continua l’iniziativa “Cucina Cornetano”, volta a mettere in luce i prodotti di stagione tarquiniesi ed a condividerne le foto, giocando a creare piatti originali e gustosi sfruttando le produzioni d’eccellenza dell’agricoltura locale. Un modo per diffondere la cultura del mangiare fresco, locale e sano, come dichiarato di recente anche da uno degli ideatori, Alberto Tosoni.

Ci sarà tempo fino al 24 Giugno per cimentarsi ai fornelli con le patate tarquiniesi. Ed anche questa settimana ci sono già fatte avanti due attività tarquiniesi che si sono offerte di omaggiare il piatto che prenderà più like sulla community con alcune sorprese: la gelateria Arcadi, situata sul Lungomare dei Tirreni 76, preparerà 1 kg di gelato artigianale da asporto; il salone Ricci e Capricci di via IV Novembre 7 invece predisporrà una shopping bag di prodotti professionali Kerastase. Questa settimana coordinatori dell’iniziativa saranno Flavia Bicchierini ed Alberto Tosoni