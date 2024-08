Alla scoperta dei Ping Pong Alpha: tutto quanto c’è da sapere sulla crew vice campione del mondo

Dopo aver scritto una pagina di storia per l’hip hop italiano, conquistando il secondo posto al World Hip Hop Dance Championship 2024, a Phoenix i Ping Pong Alpha non mollano, ma rilanciano: alcuni dei componenti la crew sono, infatti, rimasti negli States a studiare per accrescere ancora il bagaglio di conoscenze e talento in vista delle future sfide. L’evento annuale svoltosi in Arizona è, infatti, il sogno di ogni ballerino di hip hop ed è considerato la più importante competizione mondiale del genere, attirando partecipanti da oltre 55 paesi. La megacrew italiana, l’unica europea a entrare nella rosa dei sette finalisti, ha stupito per l’energia, la precisione e l’originalità delle coreografie, guadagnando così un meritato argento. I coreografi della crew, soddisfatti del risultato, hanno espresso orgoglio per il duro lavoro e la dedizione che hanno portato a questo straordinario successo.

La nascita dei Ping Pong Alpha e il loro percorso

La megacrew Ping Pong Alpha è nata dall’unione di due crew già affermate: i Ping Pong Pang, di Tarquinia e Civitavecchia, guidati da Patrizio e Rachele Ratto, e gli Alpha, di Fiumicino, capitanati da Antonio Buonavoglia. Con un ambizioso obiettivo, la crew ha puntato direttamente al World Hip Hop Dance Championship 2024, portando con sé 28 ballerini, dai 13 anni in su. La loro ascesa nel mondo dell’hip hop non è stata casuale: la crew Ping Pong Pang era già famosa per il suo uso innovativo di racchette e palline nelle esibizioni, guadagnando visibilità con l’ottenimento di due “golden buzzer” a “Italia’s Got Talent” (programma che nelle prossime settimane sarà proposto in replica in tv) e numerosi premi nelle competizioni nazionali. Gli Alpha, sotto la guida del coreografo Antonio Buonavoglia, hanno raggiunto numerosi successi internazionali e partecipato a vari programmi televisivi, consolidando il loro ruolo di protagonisti sulla scena hip hop mondiale.

Rachele, Patrizio e i Ping Pong Pang

Patrizio e Rachele Ratto sono i creatori del geniale format Ping Pong Pang, una crew nota per l’uso innovativo ed unico di racchette e palline nelle loro esibizioni hip hop. Fondata nel 2022, la crew oltre alle già citate esperienze televisive, ha ottenuto numerosi riconoscimenti nelle competizioni di hip hop, tra cui il primo posto al Hip-Hop International Italy nella categoria Megacrew nel 2022. Ospiti ai mondiali di Ping Pong 2024 e alla finale nazionale femminile di Volley di SERIE A, sono stati protagonisti di passaggi al TG3 e ospitati da Fiorello, collaborando in eventi pubblici e privati tra cui alcuni promossi dal MIUR.

Antonio e gli ALPHA

Antonio Buonavoglia è stato invece il primo coreografo italiano a portare nel 2018 una crew Junior, gli Alpha Kids, alle finali mondiali Hip-Hop International e l’unico ad aver vinto quattro ori al mondiale Hip Hop Unite: coreografo innovativo, direttore artistico e fondatore di ALPHA Dance Project, ha sviluppato un approccio alla danza che unisce tecnica e crescita personale e che mira a formare ballerini a tutto tondo, sia nel campo delle competizioni, sia nel campo del teatro, sia nel campo televisivo. Sotto la sua guida, le crew ALPHA hanno ottenuto numerosi successi internazionali e hanno partecipato ad eventi televisivi RAI e Mediaset, tra i quali Italia’s Got Talent, Kids Got Talent, Tu Si Que Vales e molti altri. I suoi allievi ad oggi sono presenti in musical, concerti ed eventi in tutto il mondo. Per citarne alcuni: “Hamilton”, “Hercules”, “Moncler”, “Sfera Ebbasta”.

Il futuro dei Ping Pong Alpha tra tecnica e creatività

Il futuro dei Ping Pong Alpha sembra promettente, con la crew che continua a spingere i limiti della danza hip hop, combinando tecnica, creatività e crescita personale sotto la guida dei loro talentuosi coreografi. I membri della crew hanno già lasciato il segno non solo nelle competizioni ma anche in musical, concerti ed eventi internazionali. Con i fondatori Patrizio, Rachele e Antonio, i Ping Pong Alpha continuano a rappresentare un faro di eccellenza per l’hip hop italiano, pronti a scrivere nuovi capitoli di successo nella loro avventura artistica.

