Anche un piccolo ruolo tarquiniese nella Maratona olimpica di Parigi

C’è stato anche un piccolo ruolo tarquiniese, in quella che molti considerano la gara regina dei giochi olimpici disputatasi ieri, in chiusura della kermesse a cinque cerchi parigina: merito di Sofiia Yaremchuk, atleta ucraina naturalizzata italiana, che ha chiuso in 2 ore e 30 la maratona olimpica classificandosi al trentesimo posto.

La trentenne maratoneta azzurra, infatti, è allenata e seguita dal punto di vista tecnico da Fabio Martelli, peraltro presidente del comitato regionale del Lazio per la Fidal, che spesso passa del tempo nella propria residenza sul litorale tarquiniese. Agli appassionati di atletica e a chi segue soprattutto le distanze di medio e lungo fondo non è sfuggita, perciò, negli ultimi mesi, la splendida falcata della Yaremchuk impegnata in allenamenti di corsa lunga sulle strade tarquiniesi, in particolare sulla Litoranea.