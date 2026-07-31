Tarquinia e Cerveteri, aperture straordinarie tutti i lunedì di agosto nei musei e nelle necropoli

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Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia amplia le possibilità di visita durante il mese di agosto con un calendario di aperture straordinarie. Eccezionalmente, tutti i lunedì del mese (3, 10, 17, 24 e 31 agosto) i musei e le aree archeologiche resteranno aperti al pubblico con i consueti orari, tariffe e modalità di accesso.

L’iniziativa è pensata per offrire un’opportunità in più ai numerosi turisti e vacanzieri presenti sul territorio, che potranno così visitare il patrimonio archeologico etrusco senza le consuete chiusure settimanali.

Cosa sarà possibile visitare

Le aperture consentiranno di accedere tutti i giorni della settimana, Ferragosto compreso, ai principali siti del Parco.

A Cerveteri saranno visitabili la Necropoli della Banditaccia, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e il Museo Archeologico Nazionale Cerite, dove è allestita la mostra “Veder greco in Etruria. Le idrie di Cerveteri”.

A Tarquinia resteranno aperti la Necropoli dei Monterozzi, celebre per le tombe dipinte, e il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, ospitato a Palazzo Vitelleschi, che ospita la mostra “In viaggio nel Regno delle Ombre. Capolavori della pittura etrusca fra Tarquinia e Orvieto”.

Orari e modalità di accesso

Musei e aree archeologiche saranno aperti con il consueto orario dalle 9 alle 19.30, con ultimo ingresso alle 18.30.

Restano invariate anche le tariffe e le modalità di visita previste dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, comprese le riduzioni e le agevolazioni già in vigore. L’iniziativa permetterà così di scoprire il patrimonio etrusco del territorio anche nella giornata tradizionalmente dedicata alla chiusura settimanale.

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