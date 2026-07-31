Etruria Musica Festival, a Tarquinia “Van Gogh. La musica dei colori” al Chiostro San Marco

Prosegue la XXIII edizione dell’Etruria Musica Festival con un nuovo appuntamento in programma venerdì 31 luglio, alle 21.30, nel Chiostro San Marco di Tarquinia. In scena “Van Gogh. La musica dei colori”, spettacolo che unisce musica dal vivo, narrazione e arte in un percorso dedicato alla vita e all’opera del celebre pittore olandese.
L’evento propone un racconto capace di intrecciare parole e sonorità, accompagnando il pubblico alla scoperta dell’universo artistico ed emotivo di Vincent Van Gogh.
Sul palco cinque artisti per uno spettacolo multidisciplinare
Protagonista della serata sarà Gino Saladini, voce narrante dello spettacolo, affiancato da un ensemble composto da Marco Guidolotti al sassofono, Felice Tazzini al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria.
L’incontro tra la narrazione e le esecuzioni musicali darà vita a uno spettacolo che attraversa jazz, musica contemporanea e suggestioni teatrali, offrendo una rilettura originale della figura di Van Gogh.
Biglietti e informazioni
I biglietti, con posto unico, sono disponibili presso l’Infopoint di Barriera San Giusto e sulla piattaforma di vendita online dedicata. La biglietteria del Chiostro San Marco aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Infopoint di Tarquinia, in Barriera San Giusto, al numero 0766 849282. L’appuntamento rientra nel cartellone dell’Etruria Musica Festival 2026, che fino ad agosto propone una serie di eventi dedicati alla musica, al teatro e allo spettacolo dal vivo nel centro storico della città.