TolfArte 2026, a Tolfa tre giorni di arte di strada, musica e spettacoli dal 7 al 9 agosto

Dal 7 al 9 agosto il centro storico di Tolfa si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto per la 22ª edizione di TolfArte, il Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato Artistico che ogni estate richiama oltre 50.000 visitatori e più di 200 artisti italiani e internazionali. L’edizione 2026 sarà dedicata al tema della “Metamorfosi”, intesa come cambiamento, trasformazione e rinascita, e proporrà oltre 100 spettacoli tra acrobatica, teatro, musica, mostre, incontri letterari, benessere, artigianato e iniziative per bambini.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano la prima nazionale dello spettacolo di danza verticale “Sfera” della compagnia eVenti Verticali, in programma venerdì 7 agosto, e i concerti degli Zinarhua e dei Nobraino, che chiuderanno il festival domenica sera.

Letteratura, benessere, arte e uno spazio tutto dedicato ai bambini

Accanto agli spettacoli, TolfArte conferma le sue sezioni più apprezzate e introduce alcune novità. Debutta infatti “Il Giardino Creativo – Connessioni tra Arte, Benessere e Natura”, un’area dedicata a yoga, meditazione, laboratori, massaggi e pratiche olistiche pensata come spazio di incontro e benessere.

Torna anche lo Spazio Letterario Tolfa Gialli & Noir OFF, con incontri dedicati alla narrativa e appuntamenti che spazieranno dalle passeggiate letterarie alle presentazioni di libri fino allo spettacolo teatrale-musicale dedicato a Lucio Battisti.

Il tradizionale TolfArte Kids animerà il fine settimana con laboratori, spettacoli, cacce al tesoro, giochi, improvvisazione teatrale e due nuove aree dedicate ai giovani artisti delle arti visive e della musica.

Installazioni, mostre e street food nel borgo medievale

Il festival offrirà anche un ricco percorso tra arte contemporanea e installazioni diffuse, con il progetto “Mutamento: percorsi tra identità e trasformazione”, l’inaugurazione del mosaico “Giochi d’Arte” dell’artista tolfetano Riccardo Pasquini, esposizioni nei palazzi storici del borgo e la partecipazione del TERRAE Film Fest con una selezione di cortometraggi dedicati al rapporto tra cinema e territorio.

A completare il programma ci saranno trekking urbani guidati, esperienze interattive, il tradizionale mercato dell’artigianato artistico con oltre cento espositori e l’area gastronomica TTS Food, che proporrà street food italiano e internazionale accompagnato dalla birra ufficiale del festival.

TolfArte 2026 è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, del Comune di Tolfa e della Fondazione Cariciv. La direzione artistica è affidata a Claudio Coticoni e Scuderie MArteLive, mentre la direzione generale è curata da Francesca Ciaralli.