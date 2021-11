Argentario Clean Up, domenica 21 novembre la passeggiata ecologica lungo la Panoramica

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo il successo della prima passeggiata ecologica di questo autunno dedicata alla pulizia del tratto della Panoramica, che va da punta Lividonia a Cala Grande, iniziativa che ha consentito di raccogliere e smaltire più di 60 sacchetti di immondizia con annessi rifiuti speciali (dalle lavatrici ai motori, dai sanitari agli attrezzi per la spiaggia), domenica prossima 21 novembre la Pro Loco di Porto S.Stefano organizza una nuova missione. Questa volta la pulizia riguarderà, sempre in Panoramica, il tratto compreso tra Cala Grande ed il bivio di Cala Piccola.

L’appuntamento è fissato per le ore 9,00 a Curva Buozzi, tre ore circa la durata della passeggiata, i volontari verranno smistati in diversi gruppi per ricoprire tutto il tratto da pulire, è consigliato munirsi di guanti resistenti.

La Pro Loco rivolge un appello a partecipare a tutti i cittadini : “Siamo convinti che queste iniziative possano servire a sensibilizzare e a scoraggiare chi non rispetta l’ambiente, per fortuna non siamo i soli a tenere alla natura e al nostro paese, come noi e con noi, tanti volontari, tante associazione che si impegnano ogni giorno per la salvaguardia dell’ambiente e per questo li ringraziamo calorosamente”.

Argentario Clean Up è organizzata dalla Pro loco di Porto Santo Stefano con il Patrocinio del Comune di Monte Argentario e la collaborazione di Sei Toscana per lo smaltimento dei rifiuti raccolti. L’evento verrà svolto in sicurezza rispettando le normative anti covid-19.