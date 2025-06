Assemblea elettiva Cna Viterbo e Civitavecchia 2025: il 13 giugno il rinnovo delle cariche

Sarà l’aula magna del complesso di Santa Maria in Gradi, sede dell’Università degli Studi della Tuscia, a ospitare l’assemblea elettiva quadriennale della Cna di Viterbo e Civitavecchia, in programma venerdì 13 giugno. L’incontro segna un momento centrale per la vita dell’associazione, chiamata a scegliere gli organi dirigenti che guideranno l’organizzazione fino al 2029. Al centro dell’appuntamento anche un momento di riflessione e approfondimento sullo stato dell’imprenditoria locale, grazie alla presentazione dei risultati dell’indagine realizzata dall’Istituto Tagliacarne, con particolare attenzione ai temi della transizione green e dell’innovazione digitale.

L’assemblea e i protagonisti istituzionali

Il tema scelto per l’edizione 2025 dell’assemblea è “Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità”. I lavori prenderanno il via alle 17, con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali della sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, e del prorettore dell’Università della Tuscia, Alvaro Marucci. Sarà poi la volta della relazione di Alessio Gismondi, presidente uscente della Cna di Viterbo e Civitavecchia. Dopo la nomina della commissione elettorale, l’incontro entrerà nel vivo con una tavola rotonda che vedrà confrontarsi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Una tavola rotonda e le conclusioni del presidente nazionale

Alla tavola rotonda prenderanno parte il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Panunzi, il consigliere regionale Daniele Sabatini, i sindaci di Viterbo e Civitavecchia, Chiara Frontini e Marco Piendibene, il presidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, Domenico Merlani, il presidente di Cna Lazio, Erino Colombi, e il prorettore dell’Università della Tuscia, Alvaro Marucci. Le conclusioni dell’assemblea saranno affidate al presidente nazionale della Cna, Dario Costantini. A chiudere la giornata, l’elezione dei nuovi organi dirigenti.