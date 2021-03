Attivato a Montalto di Castro “Sindaci in contatto 2.0”, la piattaforma che abbrevia le distanze tra pubblica amministrazione e cittadini

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Anche l’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha aderito alla piattaforma “Sindaci in contatto 2.0”: un nuovo servizio che, grazie alla tecnologia, permetterà di comunicare direttamente con i cittadini sia massivamente, sia con gli abitanti di singole vie e quartieri.

Il sistema, basato su un’applicazione installata sul telefono del sindaco e su una piattaforma in cloud, permette di registrare un messaggio vocale e scritto e di inviarlo contemporaneamente a tutti i residenti del Comune in caso di comunicazioni importanti. Le telefonate arriveranno sui numeri di telefonia fissa già presenti negli elenchi telefonici (salvo i numeri iscritti nel Registro delle Opposizioni) e su tutti i cellulari degli utenti che vorranno registrarsi al servizio.

Cosa è possibile ricevere sul proprio smartphone in tempo reale? I cittadini potranno essere a conoscenza di eventi, disservizi, segnalazioni, cambi di programma. Ma non solo. Per quanto riguarda la sicurezza, con gli alert l’utente avrà modo di ricevere in tempi celeri comunicazioni importanti come ad esempio in caso di maltempo e altri avvisi utili alla cittadinanza.

«Crediamo che questo sistema semplifichi ancor di più la comunicazione tra ente e cittadino – dichiara il sindaco ff Luca Benni – oltre a offrire un servizio celere e diretto».

Per iscriversi basta compilare la scheda di registrazione presente sul sito dell’ente: comune.montaltodicastro.vt.it. I turisti invece possono iscriversi al servizio componendo il numero telefonico 0766/1916722 e seguire le indicazioni riportate.