Auto elettriche: la ricarica mette il turbo in autostrada

di Riccardo Rubbi

Inaugurata la prima stazione di ricarica ultrafast con potenza fino a 300kW sull’autostrada all’altezza di nella stazione di servizio Secchia est nei pressi di Modena, a giorni anche a Roma presso la stazione Flaminia est.

Il piano prevede, a regime 67 stazioni provviste di queste colonnine con minimo 4 punti di ricarica a stazione. Autostrade per l’Italia ha stanziato 45 mln € in favore di questo progetto per collegare tutta l’Italia da nord a sud al fine di rendere possibili i viaggi con solo vetture elettriche. Per quanto riguarda invece il trasporto pesante, si sta lavorando alla ristrutturazione di 10 stazioni autostradali per ricarica di idrogeno.