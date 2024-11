Autostrada, chiusura temporanea dell’uscita A12 per Civitavecchia Porto: percorsi alternativi e info utili

Per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione drenante, la Società Autostrada Tirrenica ha comunicato la chiusura temporanea dell’uscita Civitavecchia Porto lungo la carreggiata sud. La chiusura sarà effettiva dalle ore 1 alle 20 del 15 novembre 2024, rendendo necessario per i viaggiatori in transito percorrere un itinerario alternativo.

Percorso alternativo per i viaggiatori provenienti da Nord

Gli automobilisti che percorrono la A12 in direzione sud e che devono uscire a Civitavecchia Porto sono invitati a prendere l’uscita di Monte Romano. Da qui, alla prima rotatoria, sarà sufficiente seguire le indicazioni per la SP45 Litoranea – Loc. Montericcio, continuando poi lungo la SP 154 Diramazione della valle del Mignone.

Dettagli sul percorso di deviazione

Una volta sulla SP154, è necessario svoltare a destra sulla SP97, percorrere circa 200 metri e prendere poi la SP 155 Farnesiana. Seguendo questa strada e le indicazioni per la SS1 Aurelia e SS 698 del porto di Civitavecchia, sarà possibile rientrare sulla SS1 Aurelia e dirigersi verso il Porto di Civitavecchia. La società autostradale ringrazia gli utenti per la collaborazione e invita alla prudenza durante il percorso alternativo.