BolsenArte 2026, “Organo sotto le stelle”: recital di Nello Catarcia alla Rocca Monaldeschi

Uno dei momenti più suggestivi del cartellone di BolsenArte 2026 è in programma domenica 2 agosto, quando il cortile della Rocca Monaldeschi si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per “Organo sotto le stelle”, recital organistico affidato a Nello Catarcia, organista del Duomo di Orvieto.
L’appuntamento, a ingresso libero, prenderà il via alle 21.30 e proporrà un’esperienza che unisce musica, architettura e atmosfera, con il cortile medievale illuminato dalla luce di centinaia di candele.
Un organo nel cortile della Rocca
Per l’occasione Catarcia porterà eccezionalmente un organo a doppia tastiera e pedaliera, trasformando la Rocca Monaldeschi in una sala da concerto all’aperto.
L’iniziativa è pensata come un Candle Concert, con l’obiettivo di offrire una nuova prospettiva sull’organo, tradizionalmente legato agli spazi liturgici, facendolo dialogare con il paesaggio, la storia e il fascino della notte.
Un viaggio nel repertorio organistico
Il programma attraverserà epoche e stili differenti, dal repertorio classico fino a pagine più contemporanee, valorizzando le molteplici sfumature timbriche dello strumento.
Il concerto vuole così diventare un percorso tra musica, luce e silenzio, nella suggestiva cornice della Rocca Monaldeschi affacciata sul lago di Bolsena.
Il festival BolsenArte
L’iniziativa rientra nel programma del ventennale di BolsenArte, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la collaborazione della Pro Loco Bolsena e di Europa Musica, sotto la direzione artistica del maestro Francesco Traversi.