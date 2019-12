Botti di Capodanno, anche a Tarquinia arriva l’ordinanza che li vieta

Con un’ordinanza firmata ieri dal sindaco Alessandro Giulivi, anche a Tarquinia sono state disposte le misure di prevenzione per la sicurezza e l’incolumità pubblica in vista dei festeggiamenti del Capodanno 2020.

L’ordinanza impone il divieto di fare esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo anche se di libera vendita. Qualche perplessità, anche sui social, è stata invece sollevata dal passaggio dell’ordinanza che vieta “ai titolari degli esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, e ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere per asporto, dalle ore 14,00 del giorno 31 dicembre 2019, alle ore 08,00 del giorno 01 gennaio 2020, bevande di qualunque gradazione contenute in bottiglie di vetro o altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità”, soprattutto per l’orario di avvio del provvedimento.