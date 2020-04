“Buoni per l’emergenza alimentare: a Tarquinia individuati 227 beneficiari”: a Piazza Digitale l’assessore Iacobini annuncia l’avvio della distribuzione – VIDEO

“Il numero complessivo delle persone che beneficeranno dei buoni per l’emergenza alimentare a seguito del bando predisposto dal Comune di Tarquinia è 227: da venerdì, o al massimo da lunedì prossimo, inizierà la distribuzione degli stessi che, su specifica iniziativa del sindaco, saranno consegnati dai messi comunali”: con queste dichiarazioni in diretta durante Piazza Digitale, la piattaforma di videoconferenza de lextra.news, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Tarquinia Ada Iacobini ha fatto il punto della situazione sui buoni per alimenti e medicinali strutturati in seguito alla disponibilità, tramite fondi stanziati dai decreti governativi e regionali, di circa 160mila euro destinati al sostegno delle persone in difficoltà a seguito dell’emergenza coronavirus. “La rimanenza della cifra – ha aggiunto l’assessore – sarà oggetto di un ulteriore bando, come deciso dal sindaco”.

L’assessore, nella chiacchierata con Fabrizio Ercolani e Stefano Tienforti, condita da numerose domande del pubblico Facebook, ha anche parlato del bonus affitto – “il bando è in scadenza al 15 maggio per venire incontro a chi è in difficoltà: sono tante, a seguito di questa emergenza, le famiglie che faticano e le persone che hanno pero il lavoro” -, del sostegno psicologico e di scuola: la puntata intera è visibile qua sotto.